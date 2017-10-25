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11:44 (мск), источник: РИА Новости

На станции «Савеловская» в Москве погиб мужчина после падения на рельсы

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро «Савеловская» московского метрополитена, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

Ранее сообщалось об остановке движения поездов в сторону центра от станции «Владыкино» до станции «Чеховская» после падения человека на рельсы.

«Тело погибшего извлечено из-под третьего вагона, движение поездов восстановлено», — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ЧП и личность погибшего выясняются.

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