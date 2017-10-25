На станции «Савеловская» в Москве погиб мужчина после падения на рельсы
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро «Савеловская» московского метрополитена, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро «Савеловская» московского метрополитена, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.
Ранее сообщалось об остановке движения поездов в сторону центра от станции «Владыкино» до станции «Чеховская» после падения человека на рельсы.
«Тело погибшего извлечено
Обстоятельства ЧП и личность погибшего выясняются.