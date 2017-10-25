Рассекречена заявочная книга Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Ровно через две недели Екатеринбургу презентуют заявочную книгу города на проведение крупнейшей международной выставки ЭКСПО-2025. Как сообщает 25 октября корреспондент «АиФ-Урал», лишь в начале этой недели заявочный комитет снял с документов гриф секретности.

Напомним, в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025 с Екатеринбургом соревнуются Осака, баку и Париж. Окончательное решение будет принято на голосовании в ходе ассамблеи Международного бюро выставок в ноябре следующего года. Для победы необходимо набрать две трети голосов участников, в противном случае из гонки выбывает кандидат с минимальным числом голосов, а остальные продолжают борьбу, пока их не останется только двое.