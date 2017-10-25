Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: Мы унизили Россию и теперь за это расплачиваемся
Правда и мифы о работе патологоанатома
Россия наложила вето на резолюцию Совбеза ООН
Стали известны подробности расстрела бойцов Росгвардии в Чечне
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Таисия Вилкова: «Я выпила рюмку коньяку и пошла сниматься»
Ведущая «Первого канала» рассказала о домогательствах Вайнштейна
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Политолог: украинцы бегут из страны целыми семьями
Путин рассказал о телефонном разговоре с Порошенко
Сама нежность: поклонники обсуждают новый образ Пелагеи
49-летняя Карла Бруни изменилась до неузнаваемости (фото)
Певица Ирина Дубцова предстала в розовом купальнике - СМИ
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
11:21 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Рассекречена заявочная книга Екатеринбурга на ЭКСПО-2025

Для продвижения в городе появится «Будка гласности».

Ровно через две недели Екатеринбургу презентуют заявочную книгу города на проведение крупнейшей международной выставки ЭКСПО-2025. Как сообщает 25 октября корреспондент «АиФ-Урал», лишь в начале этой недели заявочный комитет снял с документов гриф секретности.

Для продвижения заявки в Екатеринбурге планируют установить «Будку гласности», однако точно ее месторасположение пока неизвестно.

Напомним, в борьбе за право проведения ЭКСПО-2025 с Екатеринбургом соревнуются Осака, баку и Париж. Окончательное решение будет принято на голосовании в ходе ассамблеи Международного бюро выставок в ноябре следующего года. Для победы необходимо набрать две трети голосов участников, в противном случае из гонки выбывает кандидат с минимальным числом голосов, а остальные продолжают борьбу, пока их не останется только двое.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На свалке в Нижневартовске обнаружили два обгоревших тела
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Борисова
Вашингтон счел расследование по урановой сделке «верным шагом»
Вирус BadRabbit: что известно на данный момент
Госдеп объяснил задержку с новыми санкциями против России
Медики рассказали об улучшении состояния Фельгенгауэр
Эминем отсудил у правящей партии Новой Зеландии $415 тыс.
Туристов предостерегли от курения на пляжах Таиланда
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
Nissan удивил кроссовером: 5 фактов про очень интересный авто Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников В новом проекте Вуди Аллена актеры играют пару с большой разницей в возрасте
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь