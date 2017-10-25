Омским интернатом, где подростка избили за сломанные наушники, заинтересовался следственный комитет

Следственный комитет по Омской области объявил о начале доследственной проверки в школе-интернате № 5 для детей с нарушениями интеллекта.

Напомним, что в понедельник в стенах учебного заведения четверо подростков в возрасте 13−17 лет избили своего 13-летнего соседа по комнате, который сломал наушники. Накануне видеоролик со сценой расправы попал в интернет и привлёк внимание правоохранительных органов.

Следователи намерены разобраться не только в причине драки. Они также проверят условия проживания детей в интернате и дадут правовую оценку действиям или бездействию педагогов. Представителей следствия интересует, насколько качественно сотрудники интерната контролируют поведение воспитанников и создают для них безопасные условия. Если проверка укажет на серьёзные проблемы, ведомство возбудит уголовное дело.