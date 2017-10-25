Омским интернатом, где подростка избили за сломанные наушники, заинтересовался следственный комитет
Не исключено, что по результатам проверки против администрации учебного заведения могут возбудить уголовное дело.
Не исключено, что по результатам проверки против администрации учебного заведения могут возбудить уголовное дело.
Следственный комитет по Омской области объявил о начале доследственной проверки в
Напомним, что в понедельник в стенах учебного заведения четверо подростков в возрасте 13−17 лет избили своего 13-летнего соседа по комнате, который сломал наушники. Накануне видеоролик со сценой расправы попал в интернет и привлёк внимание правоохранительных органов.
Следователи намерены разобраться не только в причине драки. Они также проверят условия проживания детей в интернате и дадут правовую оценку действиям или бездействию педагогов. Представителей следствия интересует, насколько качественно сотрудники интерната контролируют поведение воспитанников и создают для них безопасные условия. Если проверка укажет на серьёзные проблемы, ведомство возбудит уголовное дело.
Напомним, что у пострадавшего мальчика диагностировали ушиб левого предплечья. Полиция сообщает: когда запись попала в интернет, 17-летний и 16-летний воспитанники сбежали из интерната, опасаясь наказания. Подростков объявили в розыск, однако они вернулись в школу сами. Прокомментировало эту историю и региональное министерство образования. По версии министерства, запечатлённая видеокамерой драка была показательной инсценировкой, а попавшие в кадр пятеро воспитанников всегда жили дружно.