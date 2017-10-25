Стоимость водительских прав в Единцах 1200 евро: два человека задержаны

Источник: Publika.md

Они вымогали 1200 евро у супружеской пары, пообещав ей взамен помощь в получении прав.

Мужчины заявили, что могут повлиять на членов экзаменационной комиссии. Половину взятки злоумышленники получили ещё в августе.