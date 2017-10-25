Стоимость водительских прав в Единцах 1200 евро: два человека задержаны
На трое суток задержали двоих жителей Единецкого района по подозрению в торговле влиянием.
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На трое суток задержали двоих жителей Единецкого района по подозрению в торговле влиянием.
Они вымогали 1200 евро у супружеской пары, пообещав ей взамен помощь в получении прав.
Мужчины заявили, что могут повлиять на членов экзаменационной комиссии. Половину взятки злоумышленники получили ещё в августе.
Теперь им грозит до 200 тысяч леев штрафа или до шести лет тюрьмы.