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11:35 (мск), источник: Publika.md

Стоимость водительских прав в Единцах 1200 евро: два человека задержаны

На трое суток задержали двоих жителей Единецкого района по подозрению в торговле влиянием.

Источник: Publika.md

Они вымогали 1200 евро у супружеской пары, пообещав ей взамен помощь в получении прав.

Мужчины заявили, что могут повлиять на членов экзаменационной комиссии. Половину взятки злоумышленники получили ещё в августе.

Теперь им грозит до 200 тысяч леев штрафа или до шести лет тюрьмы.

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