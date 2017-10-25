Медики рассказали об улучшении состояния Фельгенгауэр

Источник: РИА "Новости"

Состояние Татьяны Фельгенгауэр стало «немного лучше» по сравнению со вчерашним днем, рассказал РБК директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. «Новых проблем не образовалось, она [Фельгенгауэр] наверняка будет говорить. Лечение и протекание болезни идет так, как должно идти», — сообщил он.

24 октября врачи также оценивали состояние журналистки как «средней тяжести».

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. Проникший в здание редакции «Эха Москвы» Борис Гриц ранил журналистку ножом в шею. Он был задержан охраной.

Пресненский суд Москвы 24 октября поместил Грица под стражу до 23 декабря. Против него завели уголовное дело по статье «покушение на убийство». Фельгенгауэр доставили в НИИ им. Склифосовского и прооперировали, ее жизни ничто не угрожает.