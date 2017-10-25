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11:36 (мск), источник: РБК

Медики рассказали об улучшении состояния Фельгенгауэр

Состояние Татьяны Фельгенгауэр оценивается как средней тяжести. Об этом РБК сообщили в справочной службе НИИ им. Склифосовского. Собеседник РБК добавил, что журналистка находится «в палате интенсивной терапии».

Источник: РИА "Новости"

Состояние Татьяны Фельгенгауэр стало «немного лучше» по сравнению со вчерашним днем, рассказал РБК директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков. «Новых проблем не образовалось, она [Фельгенгауэр] наверняка будет говорить. Лечение и протекание болезни идет так, как должно идти», — сообщил он.

24 октября врачи также оценивали состояние журналистки как «средней тяжести».

Нападение на Фельгенгауэр произошло 23 октября. Проникший в здание редакции «Эха Москвы» Борис Гриц ранил журналистку ножом в шею. Он был задержан охраной.

Пресненский суд Москвы 24 октября поместил Грица под стражу до 23 декабря. Против него завели уголовное дело по статье «покушение на убийство». Фельгенгауэр доставили в НИИ им. Склифосовского и прооперировали, ее жизни ничто не угрожает.

Гриц объяснил нападение на Фельгенгауэр тем, что она «сексуально изводила» его при помощи телепатии. Ему назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Помимо российского у Грица имеется израильское гражданство.

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