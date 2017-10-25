Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Директор центра "Феникс" впервые рассказала о смерти Марьянова
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Депутаты поделились впечатлениями после премьеры «Матильды»
СМИ: из-за чего может возникнуть дефицит хлеба в Петербурге
Познер прокомментировал решение Собчак участвовать в выборах
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
«Крым – украинский»: Собчак на пресс-конференции
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
СМИ: Ирина Дубцова делится отпускными фото в розовом купальнике
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
11:37 (мск), источник: РИА Крым

Двое украинцев пытались въехать в Крым по поддельным документам

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В пункте пропуска «Армянск» на границе Крыма с Украиной пограничники задержали 25-летнего украинца, который пытался въехать на полуостров по поддельному паспорту. Об этом сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по РК.

Источник: РИА "Новости"

«У контролера возникли сомнения в подлинности его паспорта. В ходе дополнительной проверки бланка с применением специальной техники выяснилось, что оттиски проставленных в документе печатей не соответствуют имеющимся описаниям и размерам», — говорится в сообщении ведомства.

Молодой мужчина пояснил, что по достижении 25-летнего возраста он обратился к сотрудникам одного из паспортных столов на территории Украины, с просьбой в сжатые сроки проставить нужные отметки за денежное вознаграждение.

А спустя еще несколько часов на этом же пункте пропуска сотрудники пограничного контроля остановили 23-летнего украинца, который предъявил поддельную миграционную карту, распечатанную на обычном листе бумаги с использованием цветного принтера.

«В ходе беседы с пограничниками молодой человек сообщил, что приобрел фальшивку у незнакомого ему лица за 5 тыс 500 рублей в соседнем регионе России, чтобы не стоять в очереди», — уточняют в пресс-службе.

Теперь предприимчивые молодые люди переданы в полицию Армянска, их ждут проверки по факту использования поддельных документов и штраф за нарушение режима госграницы России.

Как отметили в ведомстве, всего с начала года попасть в Крым через госграницу с Украиной по поддельным документам пытались 60 граждан сопредельного государства.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Кто, почем и зачем покупает квартиры в Симферополе
В Керченском проливе ожидается шторм
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Борисова
Вашингтон счел расследование по урановой сделке «верным шагом»
Вирус BadRabbit: что известно на данный момент
Госдеп объяснил задержку с новыми санкциями против России
Медики рассказали об улучшении состояния Фельгенгауэр
Эминем отсудил у правящей партии Новой Зеландии $415 тыс.
Туристов предостерегли от курения на пляжах Таиланда
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
Nissan удивил кроссовером: 5 фактов про очень интересный авто Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников В новом проекте Вуди Аллена актеры играют пару с большой разницей в возрасте
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь