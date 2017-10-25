В Феодосии сгорел элитный «бумер»
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В ночь на среду в Феодосии сгорел автомобиль BMW Х6, пострадавших нет. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В ночь на среду в Феодосии сгорел автомобиль BMW Х6, пострадавших нет. Об этом сообщили в
Информация о загорании иномарки на улице Крымской поступила в службу спасения в 3:54. Прибывшие на место спасатели в течение 20 минут полностью ликвидировали пожар, в результате происшествия никто не пострадал.
Огнем уничтожено лобовое стекло, передний бампер, капот, багажник, крыша, левое крыло автомобиля. Кроме того, огонь повредил оконную раму магазина, у которого была припаркована машина.
Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Его причины выясняют эксперты.