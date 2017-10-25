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11:35 (мск), источник: РИА Крым

В Феодосии сгорел элитный «бумер»

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В ночь на среду в Феодосии сгорел автомобиль BMW Х6, пострадавших нет. Об этом сообщили в пресс-службе крымского Главка МЧС.

Информация о загорании иномарки на улице Крымской поступила в службу спасения в 3:54. Прибывшие на место спасатели в течение 20 минут полностью ликвидировали пожар, в результате происшествия никто не пострадал.

Огнем уничтожено лобовое стекло, передний бампер, капот, багажник, крыша, левое крыло автомобиля. Кроме того, огонь повредил оконную раму магазина, у которого была припаркована машина.

Площадь пожара составила 6 квадратных метров. Его причины выясняют эксперты.

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