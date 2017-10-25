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11:49 (мск), источник: Новый Калининград

Калининградка распылила газ в лицо пенсионерке, мешавшей ей пройти

Полиция областного центра возбудила уголовное дело против молодой калининградки, которая распылила газ из баллончика в лицо пожилой женщине. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратилась 60-летняя женщина, которая сообщила, что 11 октября неизвестная девушка в ходе уличного конфликта распылила газ из баллончика и скрылась. Экспертиза установила, что здоровью пожилой женщины был причинен легкий вред, она получила химический ожог обоих глаз.

Происшествие зафиксировали камеры «Безопасного города», полиция установила личность подозреваемой. По данным полиции, 23-летняя калининградка гуляла с родственницей и маленьким племянником по улице Гайдара. На перекрестке с Горького она накричала на пожилую велосипедистку, которая, по ее мнению, мешала пройти с коляской по тротуару. В ходе конфликта подозреваемая распылила в лицо пенсионерке газ из баллончика.

Против девушки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений». Санкция статьи предусматривает в качестве максимального наказания арест на срок до 4 месяцев.

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