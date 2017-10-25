Калининградка распылила газ в лицо пенсионерке, мешавшей ей пройти

В полицию обратилась 60-летняя женщина, которая сообщила, что 11 октября неизвестная девушка в ходе уличного конфликта распылила газ из баллончика и скрылась. Экспертиза установила, что здоровью пожилой женщины был причинен легкий вред, она получила химический ожог обоих глаз.

Происшествие зафиксировали камеры «Безопасного города», полиция установила личность подозреваемой. По данным полиции, 23-летняя калининградка гуляла с родственницей и маленьким племянником по улице Гайдара. На перекрестке с Горького она накричала на пожилую велосипедистку, которая, по ее мнению, мешала пройти с коляской по тротуару. В ходе конфликта подозреваемая распылила в лицо пенсионерке газ из баллончика.