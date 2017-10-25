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12:16 (мск), источник: Volga News

Правоохранители опровергают слухи о маньяке, который якобы орудует в Самаре

Слухи о серийном маньяке, которые муссируются уже на протяжении недели в соцсетях, официально опровергли в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Ни один случай, описанный в интернете, не был зарегистрирован на территории Самары, — рассказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. — Все это не более чем вымысел».

Между тем в соцсетях поднялась настоящая шумиха вокруг вымышленного маньяка. Сообщалось, что убийца орудовал в районе 5 и 6 просеки. По информации разных «источников», число пострадавших от рук маньяка варьировалось от двух до четырех человек.

В сети даже нашелся фоторобот подозреваемого и фото его жертв. Девушек предупреждали быть осторожными в подъездах и лифтах.

Подобные сведения появлялись также в соседней Саратовской области. Силовики региона также их опровергли.

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