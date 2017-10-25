В Уссурийске задержана интернет-мошенница

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, заявительница нашла в интернете объявление о продаже мехового жилета. Договорившись с продавцом о сделке, она перечислила женщине задаток в сумме трех тысячи рублей на банковский счет. После получения денег злоумышленница перестала выходить на связь.