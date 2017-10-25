Снегопад спровоцировал множество ДТП в Новосибирске

Источник: Вести - Новосибирск

На улице Светлановской в сторону «Большой медведицы» на левый бок перевернулся внедорожник. По словам свидетелей, внутри была девушка, которой помогли выбраться из салона очевидцы. Они же поставили машину обратно на колёса.

На улице Кошурникова, недалеко от перекрёстка с улицей Красина, водитель внедорожника Lexus снёс забор вдоль дороги.

В Ленинском районе на улице Планировочной автомобиль врезался в фонарный столб, который от удара изогнулся и навис над проезжей частью. Ещё одна авария со столбом — на улице Кубановской, где женщина за рулём Тойоты не справилась с управлением и врезалась в конструкцию.

На улице Титова после столкновения поперёк проезжей части развернуло седан, в то время, как на улице Ипподромской в сторону улицы Военной дорогу не поделили Mazda и Mitsubishi. По словам очевидцев, теперь там собралась пробка.