Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Мнение: Мы унизили Россию и теперь за это расплачиваемся
Правда и мифы о работе патологоанатома
В МИД попросили Вашингтон дать российским СМИ «спокойно работать»
СМИ узнали о письме мэра Петербурга о возможном дефиците хлеба
Викандер и Фассбендер проводят медовый месяц в Италии
В шаге от реформ: как может измениться экономический курс Китая? Компартия разработала «идею о социализме с китайской спецификой для новой эры
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Викандер и Фассбендер проводят медовый месяц в Италии
41-летняя Канделаки пришла в ультра-мини на бал в Москве
Певица Ирина Дубцова предстала в розовом купальнике - СМИ
Муж Лядовой спасся от клиники, лечившей Марьянова
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Фоторепортажи
12Праздник миллиона огней
10Как регулируются криптовалюты в разных странах
11:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Снегопад спровоцировал множество ДТП в Новосибирске

В Новосибирске выпал первый снег. Город сковали 9-балльные пробки. В ГИБДД фиксируют всплеск аварий.

Источник: Вести - Новосибирск

На улице Светлановской в сторону «Большой медведицы» на левый бок перевернулся внедорожник. По словам свидетелей, внутри была девушка, которой помогли выбраться из салона очевидцы. Они же поставили машину обратно на колёса.

На улице Кошурникова, недалеко от перекрёстка с улицей Красина, водитель внедорожника Lexus снёс забор вдоль дороги.

В Ленинском районе на улице Планировочной автомобиль врезался в фонарный столб, который от удара изогнулся и навис над проезжей частью. Ещё одна авария со столбом — на улице Кубановской, где женщина за рулём Тойоты не справилась с управлением и врезалась в конструкцию.

На улице Титова после столкновения поперёк проезжей части развернуло седан, в то время, как на улице Ипподромской в сторону улицы Военной дорогу не поделили Mazda и Mitsubishi. По словам очевидцев, теперь там собралась пробка.

Также подписчики сообщают о сложной обстановке на трассах. Так, на М-53 в районе села Ояш не могут подняться в горку не только фуры, но и легковые автомобили.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Крупномасштабные учения ракетных войск стратегического назначения начались под Новосибирском
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Борисова
Вашингтон счел расследование по урановой сделке «верным шагом»
Вирус BadRabbit: что известно на данный момент
Госдеп объяснил задержку с новыми санкциями против России
Медики рассказали об улучшении состояния Фельгенгауэр
Эминем отсудил у правящей партии Новой Зеландии $415 тыс.
Туристов предостерегли от курения на пляжах Таиланда
Спорт
Московский «Спартак» и «Спартак-Нальчик» сыграют в Кубке России Матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка России по футболу пройдут в среду
Авто
Nissan удивил кроссовером: 5 фактов про очень интересный авто Nissan представил один из самых важных автомобилей в своей истории — кроссовер IMx. Это концепт, однако в нем сосредоточено столько идей, что хватит на целую новую марку. Рассказываем самое главное
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
19-летняя Эль Фаннинг и постаревший Джуд Лоу играют любовников В новом проекте Вуди Аллена актеры играют пару с большой разницей в возрасте
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
Девушка рассказала, как относятся к россиянкам в Индонезии Надежда Родюкова (31) переехала в Джакарту год назад, чтобы возглавить региональный офис IT-компании, и подробно описала, как изменилась ее жизнь
Дети
Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь