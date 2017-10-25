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11:39 (мск), источник: СуперОмск

Под Омском сгорел животноводческий комплекс

Причиной пожара предварительно стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

Пожар в животноводческом комплексе в селе Нагибино Тюкалинского района случился утром в минувший вторник, 24 октября. Возгорание было поздно обнаружено, поэтому к моменту прибытия спасателей крыша комплекса полыхала, а внутри вспыхнул трактор.

В результате пожара всю крышу пришлось разобрать, а трактор полностью сгорел, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. О жертвах среди животных в ведомстве не сообщают.

На месте работали 3 пожарных автомобиля и 7 спасателей. Им понадобилось 2 часа, чтобы полностью потушить пожар.

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