Под Омском сгорел животноводческий комплекс
Причиной пожара предварительно стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
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Причиной пожара предварительно стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
Пожар в животноводческом комплексе в селе Нагибино Тюкалинского района случился утром в минувший вторник, 24 октября. Возгорание было поздно обнаружено, поэтому к моменту прибытия спасателей крыша комплекса полыхала, а внутри вспыхнул трактор.
В результате пожара всю крышу пришлось разобрать, а трактор полностью сгорел, сообщили в
На месте работали 3 пожарных автомобиля и 7 спасателей. Им понадобилось 2 часа, чтобы полностью потушить пожар.