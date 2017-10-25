Под Омском сгорел животноводческий комплекс

Пожар в животноводческом комплексе в селе Нагибино Тюкалинского района случился утром в минувший вторник, 24 октября. Возгорание было поздно обнаружено, поэтому к моменту прибытия спасателей крыша комплекса полыхала, а внутри вспыхнул трактор.

В результате пожара всю крышу пришлось разобрать, а трактор полностью сгорел, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. О жертвах среди животных в ведомстве не сообщают.