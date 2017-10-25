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12:19 (мск), источник: Новая Кубань

Медалист краснодарского шифровального училища задержан за связи с ИГИЛ *

«НК» стали известны подробности судьбы Дениса Хисамова.

Краснодар. 25 октября — Новая Кубань. 23 октября министерство внутренних дел Республики Таджикистан сообщило о задержании бывшего сотрудника Министерства обороны Российской Федерации. Капитан Денис Франгизович Хисамов 18 декабря 1983 года рождения оказался краснодарцем.

В официальном релизе ведомства сообщается, что молодого человека задержали сотрудники полиции Республики Турция. Он направлялся в Россию, при себе у него обнаружили поддельный паспорт гражданина Республики Таджикистан.

По предварительным данным, Хисамов был завербован в ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России). Его подозревают в участии в конфликтах и боевых действиях на территории Ирака и Сирии. По версии силовиков, Денис Хисамов возвращался в Москву для того, чтобы совершить преступление.

На официальном сайте МВД Таджикистана сообщается, что в мае месяце 2015 года молодой человек вылетел в Турцию. Там же вступил в ряды преступных групп Исламского государства Ирака и Леванта.

В Россию он пытался вернуться в апреле текущего года.

Из собственных источников о судьбе Дениса Хисамова «Новой Кубани» известно следующее: молодой человек является выпускником Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии С. М. Штеменко. ВУЗ он окончил с золотой медалью. Принципиальная разница заключается в том, что красный диплом предполагает наличие определенного процента оценок «хорошо», а обладатели золотой медали на протяжении всей учебы получают лишь высшие баллы.

Отец Дениса Франгиз Гильфанетдинович является преподавателем КВВУ имени генерала армии С. М. Штеменко и действующим офицером в звании полковника. Согласно сведениям из открытых источников в 1997 году защитил докторскую диссертацию по специальностям: «Методы и системы защиты информации и информационная безопасность и управление в технических системах, посвященную разработке теоретических и организационно-технических основ обеспечения информационной безопасности в системе специальной связи ВС РФ».

Франгизу Гильфанетдиновичу Хисамову в 2004 году было присвоено звание академика РАЕН.

Кроме того доктор технических наук, профессор Хисамов старший является ректором единственного в стране вуза, осуществляющего подготовку специалистов по защите информации для силовых и государственных структур — Кубанского института информзащиты (КИИЗ).

— Управлением ФСБ по Краснодарскому краю студенты института активно привлекались к организации защиты от информационного терроризма при проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр, за что институту и студентам были объявлены благодарности от начальника подразделения Управления ФСБ, — говорится на официальном сайте ВУЗа, — Качество подготовки выпускников института всегда получает высокую оценку со стороны Государственной экзаменационной комиссии, Управления ФСБ по Краснодарскому краю и МГТУ им. Баумана.

Денис Хисамов защитил под руководством отца кандидатскую диссертацию. Следовательно, молодой человек прекрасно обладал научными спецификациями, которые предусматривает обучение в данном ВУЗе: защита информации, обрабатываемой или передаваемой по техническим средствам связи (телефон, факс, ПЭВМ), умение надежно перекрывать технические каналы утечки информации, обезвреживать закладки, пассивные и активные средства подслушивания и съема информации.

Для того, чтобы понять причины случившегося, корреспондент «Новой Кубани» связалась лично с отцом Дениса Хисамова Франгизом Гильфанетдиновичем. От каких-либо комментариев полковник отказался:

— Больше, пожалуйста, не звоните.

Согласно официальным данным Хисамов младший экстрадирован Турцией в Таджикистан. Расследование уголовного дела продолжается. Будет ли Россия запрашивать выдачу молодого человека властям страны, пока непонятно.

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