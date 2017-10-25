В Воронеже лихач на фуре успел нарушить 2 правила за 20 секунд: видео появилось в сети

Очевидцы поделились роликом в группе «Аварии и ДТП Воронежа» в «ВКонтакте». Инцидент произошёл вчера, 24 октября, около 8:45 на улице Грамши. На кадрах видно, как водитель фуры, выезжая с автозаправочной станции, через две сплошные заезжает на встречную полосу.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-105654239&id=456239906&hash=cadd55a08eabf329&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Затем, проехав несколько десятков метров, на развилке он едет в сторону набережной по дороге, по которой движение грузового транспорта запрещено. О чем «кричит» знак, который трудно не заметить.