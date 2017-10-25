В Воронеже лихач на фуре успел нарушить 2 правила за 20 секунд: видео появилось в сети
В Воронеже на видео попал
В Воронеже на видео попал
Очевидцы поделились роликом в группе «Аварии и ДТП Воронежа» в «ВКонтакте». Инцидент произошёл вчера, 24 октября, около 8:45 на улице Грамши. На кадрах видно, как водитель фуры, выезжая с автозаправочной станции, через две сплошные заезжает на встречную полосу.
Затем, проехав несколько десятков метров, на развилке он едет в сторону набережной по дороге, по которой движение грузового транспорта запрещено. О чем «кричит» знак, который трудно не заметить.
Что заставило водителя грузового транспорта выбрать такой путь — ему вскоре предстоит объяснять сотрудникам ГИБДД.