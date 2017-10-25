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12:02 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Движение на участке трассы «Дон» ограничили из-за ДТП в Аксайском районе

Движение на участке трассы М-4 «Дон» ограничено из-за ДТП в Аксайском районе Ростовской области 25 октября.

Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, ограничения введены на участке федеральной трассы с 1062 по 1075 км.

Водителям рекомендовано искать пути объезда. ГИБДД предлагает два варианта объезда: перекрытого участка: улица Левобережная — станица Ольгинская; Ворошиловский мост — станица Ольгинская.

Напомним, в 10.00 на 1064-м километре трассы М-4 «Дон» произошло столкновение отсоединившегося во время движения прицепа КамАЗа с грузовиком Iveco, который после этого загорелся.

В результате ДТП водитель грузового автомобиля погиб.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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