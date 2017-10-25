Движение на участке трассы «Дон» ограничили из-за ДТП в Аксайском районе
Движение на участке трассы М-4 «Дон» ограничено
Движение на участке трассы М-4 «Дон» ограничено
Согласно информации ГУ МВД РФ по региону, ограничения введены на участке федеральной трассы с 1062 по 1075 км.
Водителям рекомендовано искать пути объезда. ГИБДД предлагает два варианта объезда: перекрытого участка: улица Левобережная — станица Ольгинская; Ворошиловский мост — станица Ольгинская.
Напомним, в 10.00 на 1064-м километре трассы М-4 «Дон» произошло столкновение отсоединившегося во время движения прицепа КамАЗа с грузовиком Iveco, который после этого загорелся.
В результате ДТП водитель грузового автомобиля погиб.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.