В Крыму машина снесла электроопору и запуталась в проводах

Авария произошла ночью в районе товарищества собственников недвижимости «Садко». 40-летний водитель машины не справился с управлением и врезался в опоры.

«Водитель допустил столкновение с опорами электропередач, вследствие чего опора сорвалась вниз, а транспортное средство повисло на проводах. Сотрудники МЧС для предупреждения чрезвычайных ситуаций в течение 3-х часов обеспечивали безопасность места происшествия до полного отключения линий электропередач», — рассказали в ведомстве.