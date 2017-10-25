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16:15 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму машина снесла электроопору и запуталась в проводах

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости Крым. В поселке Приморский (Феодосия) автомобиль Renault Kangoo в результате ДТП завис на электропроводах. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

Авария произошла ночью в районе товарищества собственников недвижимости «Садко». 40-летний водитель машины не справился с управлением и врезался в опоры.

«Водитель допустил столкновение с опорами электропередач, вследствие чего опора сорвалась вниз, а транспортное средство повисло на проводах. Сотрудники МЧС для предупреждения чрезвычайных ситуаций в течение 3-х часов обеспечивали безопасность места происшествия до полного отключения линий электропередач», — рассказали в ведомстве.

При ДТП водитель не пострадал и от медицинской помощи отказался, однако психологическая помощь спасателей ему понадобилась.

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