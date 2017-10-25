Сгоревший в Серове барак оказался «домом-призраком»

Напомним, сейчас причины возгорания устанавливаются с участием прокуратуры. По предварительной информации, пожар начался с крыльца из-за неосторожного обращения с огнем.

Надзорное ведомство проверяет, когда в этом доме проводилась проверка уполномоченными органами электротехнического оборудования на предмет пожарной безопасности.

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Редакция ЕАН решила получить хоть какие-то данные о состоянии многоквартирника самостоятельно, но на сайте «Реформа ЖКХ», где должна содержаться информация обо всех жилых домах, ни одного упоминания о бараке по адресу ул. Сосьвинская, 34 не оказалось.

На сайте есть информация только о восьми соседних домах, один из которых уже расселен (31а), а в других с 2021 по 2030 год должен быть проведен капитальный ремонт (17, 29а, 29б, 30, 31, 32, 36). Как пояснили корреспонденту ЕАН в региональном минЖКХ, за ввод данных на сайт «Реформы» отвечают управляющие организации.

Кто управлял сгоревшим бараком, агентству пока выяснить не удалось. Однако известно, что пять квартир из шести находились на балансе муниципалитета, одна была приватизирована.