Сгоревший в Серове барак оказался «домом-призраком»
Многоквартирник, пожар в котором унес жизни пяти человек, оказался «невидимкой» — данные на него не введены в систему официального сайта реформы ЖКХ.
Многоквартирник, пожар в котором унес жизни пяти человек, оказался «невидимкой» — данные на него не введены в систему официального сайта реформы ЖКХ.
Напомним, сейчас причины возгорания устанавливаются с участием прокуратуры. По предварительной информации, пожар начался с крыльца
Надзорное ведомство проверяет, когда в этом доме проводилась проверка уполномоченными органами электротехнического оборудования на предмет пожарной безопасности.
Редакция ЕАН решила получить хоть
На сайте есть информация только о восьми соседних домах, один из которых уже расселен (31а), а в других с 2021 по 2030 год должен быть проведен капитальный ремонт (17, 29а, 29б, 30, 31, 32, 36). Как пояснили корреспонденту ЕАН в региональном минЖКХ, за ввод данных на сайт «Реформы» отвечают управляющие организации.
Кто управлял сгоревшим бараком, агентству пока выяснить не удалось. Однако известно, что пять квартир из шести находились на балансе муниципалитета, одна была приватизирована.
Юрист Максим Асташов в комментарии ЕАН пояснил, что данные могут отсутствовать на сайте в том случае, если каждая квартира в доме самостоятельно заключала договоры с обслуживающими организациями — такие примеры есть в свердловских муниципалитетах. Однако ввести данные о проблемном жилфонде могла «забыть» и управляющая организация.