В Челябинской области чиновница пойдет под суд за аферы с квартирами

По данным следствия, чиновница передала муниципальную квартиру в Бердяуше в собственность близкой родственнице — законных оснований на это не было. Впоследствии жилплощадь продали за 435 тысяч рублей, деньги глава поселения забрала себе.
Кроме того, чиновница зарегистрировала своих родственников и знакомых в восьми ветхо-аварийных квартирах, рассчитывая, чтоб в будущем это жилье удастся обменять на новое. Афера, однако, не удалась: преступные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.
Как сообщал «ФедералПресс», сейчас под домашним арестом находится заместитель главы Карталинского района Светлана Бровкина. Уголовное дело было возбуждено осенью 2016 года в связи с аферой при выделении жилья для детей-сирот. На сегодня следственное управление следственного комитета РФ по Челябинской области все еще воздерживается от комментариев.
Но, по данным источника «ФедералПресс» в правоохранительных органах, Бровкина при помощи родственников-бизнесменов оформила как социальное жилье два дома в райцентре Карталы. Преступление было выявлено в ходе прокурорской проверки. Экспертиза минюста показала, что оба помещения непригодны для проживания. Так, один из этих домов даже не имеет фундамента.