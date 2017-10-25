В Челябинской области чиновница пойдет под суд за аферы с квартирами

По данным следствия, чиновница передала муниципальную квартиру в Бердяуше в собственность близкой родственнице — законных оснований на это не было. Впоследствии жилплощадь продали за 435 тысяч рублей, деньги глава поселения забрала себе.

Кроме того, чиновница зарегистрировала своих родственников и знакомых в восьми ветхо-аварийных квартирах, рассчитывая, чтоб в будущем это жилье удастся обменять на новое. Афера, однако, не удалась: преступные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Как сообщал «ФедералПресс», сейчас под домашним арестом находится заместитель главы Карталинского района Светлана Бровкина. Уголовное дело было возбуждено осенью 2016 года в связи с аферой при выделении жилья для детей-сирот. На сегодня следственное управление следственного комитета РФ по Челябинской области все еще воздерживается от комментариев.