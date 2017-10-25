На Южном Урале не удовлетворили ходатайство адвоката Цыбко об отводе судей Челябинского областного суда

По словам адвоката, в июле 2015 года судом было вынесено решение по делу Лакницкого, осужденного за дачу взятки, которое якобы предрешило виновность Цыбко. В связи с этим, он считает, что все судьи облсуда связаны с судебным актом и не являются беспристрастными. Поэтому он заявил отвод судьям облсуда.

Прокуроры были против удовлетворения ходатайства. Суд в удовлетворении ходатайства отказал, мотивируя это тем, что не нашли оснований для отвода, а судьи не принимали участие в рассмотрении дела Лакницкого. Сам Цыбко по телемосту из СИЗО № 1 заявил о плохих условиях содержания.

Так, по его словам, в камере не было стола, стула, освещения и не работает санузел. В камере он не мог готовиться к судебному заседании. Также он заявил, что содержался в камере с человеком, который якобы предлагал ему совершить суицид.