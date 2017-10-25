Омичей выселяют из квартиры за долги по ЖКХ

Суд принял решение о выселении омичей из социальной квартиры, за которую они не платили десять лет. Отец и сын проживали в двухкомнатной квартире в доме по улице Алтайской и за годы найма помещения накопили огромные долги. Они не вносили плату за обслуживание муниципального жилья, накопив долги более 30 тысяч рублей и задолжали за свет и газ. Более того они довели квартиру до аварийного состояния: частично были разрушены пол и потолок, демонтированы трубы водоснабжения, везде антисанитария.