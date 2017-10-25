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12:24 (мск), источник: АиФ Омск

Омичей выселяют из квартиры за долги по ЖКХ

Семья не платила за коммуналку десять лет.

Омичей выселяют из квартиры за долги по ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Суд принял решение о выселении омичей из социальной квартиры, за которую они не платили десять лет. Отец и сын проживали в двухкомнатной квартире в доме по улице Алтайской и за годы найма помещения накопили огромные долги. Они не вносили плату за обслуживание муниципального жилья, накопив долги более 30 тысяч рублей и задолжали за свет и газ. Более того они довели квартиру до аварийного состояния: частично были разрушены пол и потолок, демонтированы трубы водоснабжения, везде антисанитария.

Согласно решению суда семья должна переехать в общежитие.

Напоминаем, что в соответствии со статьей 90 Жилищного кодекса РФ наниматель (и проживающие совместно с ним члены его семьи), который более шести месяцев без уважительных причин не платит за жилье и услуги ЖКХ, может быть выселен из жилья в судебном порядке. Взамен нанимателю предоставят другое жильё меньшей площади.

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