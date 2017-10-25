Омичей выселяют из квартиры за долги по ЖКХ
Семья не платила за коммуналку десять лет.
Семья не платила за коммуналку десять лет.
Омичей выселяют из квартиры за долги по ЖКХ. Об этом сообщает
Суд принял решение о выселении омичей из социальной квартиры, за которую они не платили десять лет. Отец и сын проживали в двухкомнатной квартире в доме по улице Алтайской и за годы найма помещения накопили огромные долги. Они не вносили плату за обслуживание муниципального жилья, накопив долги более 30 тысяч рублей и задолжали за свет и газ. Более того они довели квартиру до аварийного состояния: частично были разрушены пол и потолок, демонтированы трубы водоснабжения, везде антисанитария.
Согласно решению суда семья должна переехать в общежитие.
Напоминаем, что в соответствии со статьей 90 Жилищного кодекса РФ наниматель (и проживающие совместно с ним члены его семьи), который более шести месяцев без уважительных причин не платит за жилье и услуги ЖКХ, может быть выселен из жилья в судебном порядке. Взамен нанимателю предоставят другое жильё меньшей площади.