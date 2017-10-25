Полковник в Ростове заставлял солдат строить дом для тещи
В Ростове бывшего заместителя начальника штаба по боевому управлению 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО осудили за превышение должностных полномочий. Об этом рассказали в
В Ростове бывшего заместителя начальника штаба по боевому управлению 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО осудили за превышение должностных полномочий. Об этом рассказали в
По данным ведомства, он привлекал четырех солдат для строительства и ремонта дома, который принадлежал его теще. Кроме того, он трижды был уличен в получении взяток, сумма каждой из которых составляла 100 тыс. руб. Целью их передачи было содействие в назначении на должности, а также за поступление гражданина на военную службу по контракту.
Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии, также он был оштрафован на 400 тыс. руб.