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17:16 (мск), источник: Деловое сообщество

Полковник в Ростове заставлял солдат строить дом для тещи

В Ростове бывшего заместителя начальника штаба по боевому управлению 4-й армии ВВС и ПВО ЮВО осудили за превышение должностных полномочий. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета ростовского гарнизона.

По данным ведомства, он привлекал четырех солдат для строительства и ремонта дома, который принадлежал его теще. Кроме того, он трижды был уличен в получении взяток, сумма каждой из которых составляла 100 тыс. руб. Целью их передачи было содействие в назначении на должности, а также за поступление гражданина на военную службу по контракту.

Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии, также он был оштрафован на 400 тыс. руб.

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