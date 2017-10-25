Возбуждено 13 уголовных дел по факту гибели солдата в Печах

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Иван Носкевич проинформировал, что в ходе расследования возбуждено и соединено в одно производство уже 13 уголовных дел.

Это и неуставные взаимоотношения, и халатность, и мошенничество. Иван Носкевич

Председатель Следственного комитета отметил, что расследование гибели Александра Коржича продолжается, ежедневно 15−20 следователей занимаются только этим делом. На данный момент следствие, как и прежде, разрабатывает три основные версии: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство.

«Я не могу никакую из них в настоящий момент назвать в качестве превалирующей. Отрабатываем очень плотно каждую», — сказал он.