Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Соловьев напомнил Собчак слова ее отца про Крым
Правда и мифы о работе патологоанатома
Джулианна Мур заявила о попытках домогательства режиссера
Миронов прокомментировал выдвижение Собчак
Армен Джигарханян подал на развод
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилииБолезненная тема сексуальных домогательств была поднята в связи со скандалом вокруг Харви Вайнштейна
Бузова, Бондарчук и Тимати представили новые проекты ТНТ
Собчак вступила в спор с Киркоровым в эфире «Фабрики звезд»
Автомобиль по подписке: теперь и Porsche
«Нива» взлетела на железнодорожных путях (видео)
Адвокат жены Джигарханяна: его поместят в хоспис после развода
Экс-супруга о жене Джигарханяна: Она заигралась
Поклонская отреагировала на заявление Собчак о Крыме
Жена Кокшенова рассказала парализации актера
Ученые рассказали, зачем нужна ревность
Средиземноморская диета не продлевает жизнь
Услуги ЖКХ cмогут отключить за долг в тысячу рублей
Что делать, если в квартире холодно?
Фоторепортажи
15National Geographic выбирает лучшего фотографа природы 2017
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
13:38 (мск), источник: БЕЛТА

Возбуждено 13 уголовных дел по факту гибели солдата в Печах

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено 13 уголовных дел по факту гибели солдата в Печах, сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Иван Носкевич проинформировал, что в ходе расследования возбуждено и соединено в одно производство уже 13 уголовных дел.

Это и неуставные взаимоотношения, и халатность, и мошенничество.
Иван Носкевич

Председатель Следственного комитета отметил, что расследование гибели Александра Коржича продолжается, ежедневно 15−20 следователей занимаются только этим делом. На данный момент следствие, как и прежде, разрабатывает три основные версии: самоубийство, доведение до самоубийства и умышленное убийство.

«Я не могу никакую из них в настоящий момент назвать в качестве превалирующей. Отрабатываем очень плотно каждую», — сказал он.

Председатель СК подчеркнул, что следствие по этому делу ведется максимально открыто и прозрачно. Он заверил, что как только появятся первые результаты, и следователи придут к определенному выводу о том, какая из версий является основной и что стало причиной смерти рядового, СМИ будут проинформированы.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Суд арестовал напавшего на московскую журналистку
Гороскоп на сегодня
Медведев нашел для бывшего главы таможни место в банке
Росгвардия создаст морскую бригаду
В ЦБ зафиксировали атаки вируса BadRabbit на российские банки
Власти США вернули России снятые со зданий дипмиссии флаги
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Борисова
#Это был я: мужчины в соцсетях признаются в насилии
Зимний брали дважды: как народ чуть не утопил революцию в вине
Спорт
Квят не вернётся в «Торо Россо». Где он будет в сезоне-2018? Даниил Квят официально получил от "Ред Булл" чёрную метку. Россиянину пора искать варианты в других чемпионатах
Авто
Представлена «самая элегантная Mazda всех времён» Так нескромно посетителям Токийского автосалона представляют концептуальное четырёхдверное купе Mazda Vision
Hi-Tech
Полный провал: почему в России не полетит первый пассажирский дрон Hi-Tech Mail.Ru выяснил судьбу первого российского беспилотного аэротакси
Кино
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве Алексей Учитель привез свой наделавший шума фильм в столицу, где его поддержали именитые политики, деятели культуры, звезды кино и шоу-бизнеса
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
В России заработал фонд защиты дольщиков
Леди
В моду вошли пуховики-одеяла (фото) Благодаря трендам на моду 1990-х объемные дутые куртки и пуховики стали очень популярными. Наконец-то желание выглядеть классно в холода не кажется чем-то невыполнимым
Дети
Каково растить ребенка, если ты психолог: личный опыт Современные родители часто обращаются к книгам по воспитанию детей, а если ситуация требует индивидуального подхода – консультируются с психологами. Но как эти специалисты решают собственные проблемы с ребенком и правда ли, что уж у них-то дети растут идеальными? Рассказывает психолог и мама сына Олеся Гаранина.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь