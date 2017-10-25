В Петербурге 150 силовиков проводят обыски по 35 адресам

Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро… Этим правилом частенько руководствуются сотрудники ФСБ, заглядывая с обысками к подозреваемым.

Сегодня, 25 октября, около девяти часов утра 150 оперативников экономической полиции, регионального УФСБ и следователи при поддержке СОБР Росгвардии проводят сразу 35 обысков — по трем делам о хищении четырех миллиардов рублей. Они нагрянули в офисы строительных СРО Петербурга и квартиры их руководителей.

Фигурантов уголовного дела с самого утра доставляют в кабинеты Главного следственного управления ГУ МВД России. По данным следствия, хищения длились четыре года, сообщает портал OK-Inform.

Кроме того, правоохранители побывали в отделении ПАО Банк «Открытие» и «РосДорБанка» — но не по делам банков, а по транзакциям организаций. К банкам у правоохранителей нет претензий.