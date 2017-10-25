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12:27 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

В свердловском селе фура протаранила дом

Из-за снега и гололеда.

Вечером 24 октября 2017 года в селе Большебрусянское (Белоярский ГО) фура врезалась в частный дом.

«Авария произошла в 22.35 на улице Ленина, 75. Водитель грузового автомобиля Volvo с полуприцепом не учел метеорологические условия — снег и гололед. Он потерял управление и наехал на забор и жилой дом. Люди не пострадали. В момент ДТП в доме никого не было», — рассказали «Уралинформбюро» в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

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