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13:07 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже из гаражей ночью украли Mitsubishi Pajero и Skoda Octavia

В воскресенье, 22 октября, в полицию обратились сразу двое жителей Воронежа, заявивших об угоне их авто.

Источник: Новости Воронежа

Иномарки Mitsubishi Pajero и Skoda Octavia пропали ночью из боксов гаражно-строительного кооператива на улице Курчатова. Неизвестные пробрались внутрь путем подбора ключей.

Оперативники приехали на место, опросили свидетелей, получили записи камер видеонаблюдения. Так удалось выйти на след преступников. Похищенные иномарки нашли в Хохольском районе. Подозрения пали на двух 34-летних мужчин.

«В полиции подозреваемые признались, что раньше занимались ремонтом в ГСК, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Они уволились, но не сдали ключи от боксов».

Когда мужчинам понадобились деньги, то они решили угнать машины и перепродать их. За кражу организованной группой мужчинам теперь грозит до 10 лет тюрьмы.

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