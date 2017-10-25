В Воронеже из гаражей ночью украли Mitsubishi Pajero и Skoda Octavia

Источник: Новости Воронежа

Иномарки Mitsubishi Pajero и Skoda Octavia пропали ночью из боксов гаражно-строительного кооператива на улице Курчатова. Неизвестные пробрались внутрь путем подбора ключей.

Оперативники приехали на место, опросили свидетелей, получили записи камер видеонаблюдения. Так удалось выйти на след преступников. Похищенные иномарки нашли в Хохольском районе. Подозрения пали на двух 34-летних мужчин.

«В полиции подозреваемые признались, что раньше занимались ремонтом в ГСК, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Они уволились, но не сдали ключи от боксов».