В Воронеже из гаражей ночью украли Mitsubishi Pajero и Skoda Octavia
В воскресенье, 22 октября, в полицию обратились сразу двое жителей Воронежа, заявивших об угоне их авто.
В воскресенье, 22 октября, в полицию обратились сразу двое жителей Воронежа, заявивших об угоне их авто.
Иномарки Mitsubishi Pajero и Skoda Octavia пропали ночью из боксов
Оперативники приехали на место, опросили свидетелей, получили записи камер видеонаблюдения. Так удалось выйти на след преступников. Похищенные иномарки нашли в Хохольском районе. Подозрения пали на двух 34-летних мужчин.
«В полиции подозреваемые признались, что раньше занимались ремонтом в ГСК, — рассказали в
Когда мужчинам понадобились деньги, то они решили угнать машины и перепродать их. За кражу организованной группой мужчинам теперь грозит до 10 лет тюрьмы.