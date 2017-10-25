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13:25 (мск), источник: Volga News

В Красном Яре врача подозревают в служебном подлоге и получении взятки

Красноярский межрайонный следственный отдел СУ СК по Самарской области возбудил два уголовных дела по статьям «Служебный подлог» и «Мелкое взяточничество».

Как установило следствие, в апреле 2017 г. врач травматолог-ортопед Красноярской ЦРБ в своем служебном кабинете выдал фиктивные листы о временной нетрудоспособности за вознаграждение 7,5 тыс. рублей.

«Всего было выявлено два эпизода мелкого взяточничества, — рассказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. — В общей сложности подозреваемый получил 15 тыс. руб. за составление фиктивного больничного. Также был зафиксирован факт служебного подлога. Расследование по данному делу продолжается».

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