В Красном Яре врача подозревают в служебном подлоге и получении взятки
Красноярский межрайонный следственный отдел СУ СК по Самарской области возбудил два уголовных дела по статьям «Служебный подлог» и «Мелкое взяточничество».
Красноярский межрайонный следственный отдел СУ СК по Самарской области возбудил два уголовных дела по статьям «Служебный подлог» и «Мелкое взяточничество».
Как установило следствие, в апреле 2017 г. врач
«Всего было выявлено два эпизода мелкого взяточничества, — рассказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. — В общей сложности подозреваемый получил 15 тыс. руб. за составление фиктивного больничного. Также был зафиксирован факт служебного подлога. Расследование по данному делу продолжается».