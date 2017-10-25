В Красном Яре врача подозревают в служебном подлоге и получении взятки

Как установило следствие, в апреле 2017 г. врач травматолог-ортопед Красноярской ЦРБ в своем служебном кабинете выдал фиктивные листы о временной нетрудоспособности за вознаграждение 7,5 тыс. рублей.

«Всего было выявлено два эпизода мелкого взяточничества, — рассказала старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Самарской области Елена Шкаева. — В общей сложности подозреваемый получил 15 тыс. руб. за составление фиктивного больничного. Также был зафиксирован факт служебного подлога. Расследование по данному делу продолжается».