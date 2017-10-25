Носкевич: расследование по делу «Регнума» завершено

Источник: Sputnik.by

«Расследование данного дела завершено, оно было передано прокурору», — сообщил глава Следственного комитета.

По его словам, прокурор 17 октября направил его в Минской городской суд. Носкевич напомнил, что, как и ранее, по данному делу проходят три обвиняемых.

«Дело Баранчика выделено в отдельное производство», — сказал он, уточнив, что российская сторона не выдала данного гражданина по просьбе белорусских правоохранительных органов.