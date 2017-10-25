Носкевич: расследование по делу «Регнума» завершено

«Расследование данного дела завершено, оно было передано прокурору», — сообщил глава Следственного комитета.
По его словам, прокурор 17 октября направил его в Минской городской суд. Носкевич напомнил, что, как и ранее, по данному делу проходят три обвиняемых.
«Дело Баранчика выделено в отдельное производство», — сказал он, уточнив, что российская сторона не выдала данного гражданина по просьбе белорусских правоохранительных органов.
Трех белорусских внештатников агентства «Регнум», которые писали под псевдонимами, задержали в декабре прошлого года после публикаций материалов на белорусскую тему — в отношении них были возбуждены уголовные за разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни. По информации СК Беларуси, «нанимателем» задержанных был именно Баранчик.