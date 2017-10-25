В Башкирии задержали преступников, объявленных в федеральный розыск
Двое мужчин ограбили салон сотовой связи и попались.
Двое мужчин ограбили салон сотовой связи и попались.
В Стерлитамаке сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали двоих подозреваемых в грабеже. Как выяснилось, мужчины числились в федеральном розыске.
Как сообщает
Прибывшие на место росгвардейцы изучили приметы подозреваемых, прочесали близлежащие районы и вскоре, схожие по приметам в ориентировке мужчины были обнаружены, сообщает
При появлении росгвардейцев один из подозреваемых пытался избавиться от улик и выкинуть свою куртку. Сейчас мужчины задержаны, у них обнаружены краденые телефоны общей стоимостью 150 тысяч рублей.
В ходе проверки выяснилось, что мужчины находятся в федеральном розыске по обвинению в разбое.