В Башкирии задержали преступников, объявленных в федеральный розыск

В Стерлитамаке сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали двоих подозреваемых в грабеже. Как выяснилось, мужчины числились в федеральном розыске.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в один из салонов сотовой связи под видом посетителей зашли два злоумышленника. Мужчины схватили с витрины три дорогих сотовых телефона и бросились бежать. Сотрудники магазина тут же позвонили в правоохранительные органы.

Прибывшие на место росгвардейцы изучили приметы подозреваемых, прочесали близлежащие районы и вскоре, схожие по приметам в ориентировке мужчины были обнаружены, сообщает пресс-служба Росгвардии.

При появлении росгвардейцев один из подозреваемых пытался избавиться от улик и выкинуть свою куртку. Сейчас мужчины задержаны, у них обнаружены краденые телефоны общей стоимостью 150 тысяч рублей.