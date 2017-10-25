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12:43 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии задержали преступников, объявленных в федеральный розыск

Двое мужчин ограбили салон сотовой связи и попались.

В Стерлитамаке сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали двоих подозреваемых в грабеже. Как выяснилось, мужчины числились в федеральном розыске.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, в один из салонов сотовой связи под видом посетителей зашли два злоумышленника. Мужчины схватили с витрины три дорогих сотовых телефона и бросились бежать. Сотрудники магазина тут же позвонили в правоохранительные органы.

Прибывшие на место росгвардейцы изучили приметы подозреваемых, прочесали близлежащие районы и вскоре, схожие по приметам в ориентировке мужчины были обнаружены, сообщает пресс-служба Росгвардии.

При появлении росгвардейцев один из подозреваемых пытался избавиться от улик и выкинуть свою куртку. Сейчас мужчины задержаны, у них обнаружены краденые телефоны общей стоимостью 150 тысяч рублей.

В ходе проверки выяснилось, что мужчины находятся в федеральном розыске по обвинению в разбое.

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