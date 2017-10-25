В Калининграде разыскивают 15-летнюю школьницу

В понедельник, 23 октября, Элла Прохорова ушла из дома в 18:00 с ул. Р. Зорге. Она направилась в интернат «Берег Надежды». До настоящего времени её местонахождение неизвестно.

Девочка была одета в чёрную болоньевую куртку, синие джинсы, рваные на коленях, у неё был чёрный рюкзак Nike. На вид ей 14−16 лет, рост 170−175 см, телосложение худое, волосы светлые, крашеные.

Всех, кто видел пропавшую школьницу или обладает информацией о её местонахождении, волонтёры просят сообщить по телефонам: 8 (908) 290−12−21 (ВОО «Поиск пропавших детей S.O.S») или в полицию 02.