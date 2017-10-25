В Астане мужчина нанес незнакомой девушке семь ножевых ранений

Источник: Sputniknews.kz

По информации суда, случай произошел в начале декабре прошлого года. Ранее судимый 42-летний мужчина напал на незнакомую девушку и нанес ей семь ножевых ранений.

Пострадавшая смогла добраться до противоположной стороны улицы и попросила о помощи у случайного прохожего. Он вызвал полицию и бригаду «скорой помощи».

В результате своевременной оказанной медицинской помощи потерпевшую удалось спасти.

«Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Астаны мужчина признан виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьями 24 часть 3 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и 99 часть 2 пункт 9 УК РК (Убийство). Назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет 6 месяцев, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима» — сообщили в пресс-службе.