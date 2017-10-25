Маршрутка протаранила автомобиль ДПС на Бугринском мосту в Новосибирске
Маршрутка с пассажирами на полном ходу врезалась в автомобиль «Lada Granta» экипажа ДПС, легковой автомобиль оказался практически уничтожен, рассказали очевидцы.
Маршрутка с пассажирами на полном ходу врезалась в автомобиль «Lada Granta» экипажа ДПС, легковой автомобиль оказался практически уничтожен, рассказали очевидцы.
Маршрутка протаранила автомобиль ДПС на Бугринском мосту в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Авария произошла днем 25 октября. Маршрутка с пассажирами на полном ходу врезалась в стоящий автомобиль ДПС, который, по сообщениям очевидцев, прикрывал монтажников камер видеонаблюдения.
«Заднюю часть автомобиля полицейских фактически уничтожило — столкновение вмяло багажник внутрь и выбило колесо, в то время как у маршрутки повредились передние крыло, бампер и разбилась фара, погнулась крышка капота», — рассказали очевидцы.
Двое пассажиров маршрутки получили травмы.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.