Источник: Вести - Новосибирск

Маршрутка протаранила автомобиль ДПС на Бугринском мосту в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Авария произошла днем 25 октября. Маршрутка с пассажирами на полном ходу врезалась в стоящий автомобиль ДПС, который, по сообщениям очевидцев, прикрывал монтажников камер видеонаблюдения.

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«Заднюю часть автомобиля полицейских фактически уничтожило — столкновение вмяло багажник внутрь и выбило колесо, в то время как у маршрутки повредились передние крыло, бампер и разбилась фара, погнулась крышка капота», — рассказали очевидцы.

Двое пассажиров маршрутки получили травмы.