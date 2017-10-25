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12:53 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Маршрутка протаранила автомобиль ДПС на Бугринском мосту в Новосибирске

Маршрутка с пассажирами на полном ходу врезалась в автомобиль «Lada Granta» экипажа ДПС, легковой автомобиль оказался практически уничтожен, рассказали очевидцы.

Источник: Вести - Новосибирск

Маршрутка протаранила автомобиль ДПС на Бугринском мосту в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Авария произошла днем 25 октября. Маршрутка с пассажирами на полном ходу врезалась в стоящий автомобиль ДПС, который, по сообщениям очевидцев, прикрывал монтажников камер видеонаблюдения.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Заднюю часть автомобиля полицейских фактически уничтожило — столкновение вмяло багажник внутрь и выбило колесо, в то время как у маршрутки повредились передние крыло, бампер и разбилась фара, погнулась крышка капота», — рассказали очевидцы.

Двое пассажиров маршрутки получили травмы.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

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