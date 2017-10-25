Полиция опровергла информацию о банде убийц-расчленителей в Омске
Вся Россия в страхе перед мифическими маньяками, жестоко разделывающимися с жертвами.
Вся Россия в страхе перед мифическими маньяками, жестоко разделывающимися с жертвами.
Омские правоохранительные органы назвали дезинформацией слухи о якобы появившейся в города банде убийц, расчленяющей своих жертв.
Омичи перепуганы: сообщения о жестоких убийцах распространяются в соцсетях и мессенджерах. Горожане предупреждают друг друга, в особенности девушек, о грозящей опасности и советуют не ходить в одиночку и по ночам. Сообщения омичи подкрепляли чудовищными фотографиями растерзанных тел маньяков.
Однако страх перед грозной бандой оказался напрасным. Выяснилось, что подобных ужасов в Омске не происходит.
Алексей Командыков, руководитель
— Информация, распространяемая в соцсетях и мессенджерах, не соответствует действительности. Подобных случаев в Омске не зарегистрировано.
Отметим, паника прокатилась по нескольким городам России. Содержимое сообщений при этом остается практически одинаковым. Не исключено, что источником панических сообщений стал
Также причиной для слухов могло стать резонансное убийство экспедитором своей возлюбленной. ЧП случилось 13 октября, в пятницу на улице 11-ая Рабочая. 44-летний мужчина убил свою 30-летнюю любовницу, после чего расчленил ее тело на три части и закопал в выгребной яме. Это единственный случай убийства и расчленения в последнее время, подозреваемый находится под арестом.