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13:04 (мск), источник: Om1.ru

Полиция опровергла информацию о банде убийц-расчленителей в Омске

Вся Россия в страхе перед мифическими маньяками, жестоко разделывающимися с жертвами.

Омские правоохранительные органы назвали дезинформацией слухи о якобы появившейся в города банде убийц, расчленяющей своих жертв.

Омичи перепуганы: сообщения о жестоких убийцах распространяются в соцсетях и мессенджерах. Горожане предупреждают друг друга, в особенности девушек, о грозящей опасности и советуют не ходить в одиночку и по ночам. Сообщения омичи подкрепляли чудовищными фотографиями растерзанных тел маньяков.

Однако страх перед грозной бандой оказался напрасным. Выяснилось, что подобных ужасов в Омске не происходит.

Алексей Командыков, руководитель пресс-службы УМВД по Омской области:

— Информация, распространяемая в соцсетях и мессенджерах, не соответствует действительности. Подобных случаев в Омске не зарегистрировано.

Отметим, паника прокатилась по нескольким городам России. Содержимое сообщений при этом остается практически одинаковым. Не исключено, что источником панических сообщений стал Ростов-на-Дону, в пятницу 13 октября неизвестные стали распространять страшилки о расчлененном юноше.

Также причиной для слухов могло стать резонансное убийство экспедитором своей возлюбленной. ЧП случилось 13 октября, в пятницу на улице 11-ая Рабочая. 44-летний мужчина убил свою 30-летнюю любовницу, после чего расчленил ее тело на три части и закопал в выгребной яме. Это единственный случай убийства и расчленения в последнее время, подозреваемый находится под арестом.

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