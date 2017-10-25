Полиция опровергла информацию о банде убийц-расчленителей в Омске

Омские правоохранительные органы назвали дезинформацией слухи о якобы появившейся в города банде убийц, расчленяющей своих жертв.

Омичи перепуганы: сообщения о жестоких убийцах распространяются в соцсетях и мессенджерах. Горожане предупреждают друг друга, в особенности девушек, о грозящей опасности и советуют не ходить в одиночку и по ночам. Сообщения омичи подкрепляли чудовищными фотографиями растерзанных тел маньяков.

Однако страх перед грозной бандой оказался напрасным. Выяснилось, что подобных ужасов в Омске не происходит.

Алексей Командыков, руководитель пресс-службы УМВД по Омской области:

— Информация, распространяемая в соцсетях и мессенджерах, не соответствует действительности. Подобных случаев в Омске не зарегистрировано.

Отметим, паника прокатилась по нескольким городам России. Содержимое сообщений при этом остается практически одинаковым. Не исключено, что источником панических сообщений стал Ростов-на-Дону, в пятницу 13 октября неизвестные стали распространять страшилки о расчлененном юноше.