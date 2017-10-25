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13:21 (мск), источник: Новости Перми

В администрации города Чайковского прошли следственные действия

С утра вход в горадминистрацию заблокировал ОМОН. Рядом дежурили сотрудники ДПС. В связи с тем, что возбуждено уголовное дело, в мэрии проходила следственная проверка.

Как сообщают «Чайковские новости», всех сотрудников администрации изолировали в отдельном помещении, работники следственного отдела изымают документацию, проводят следственную проверку. Для посетителей вход закрыт.

По информации местных журналистов, уголовное дело, предположительно, связано с нарушениями в сфере земельных отношений.

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