В администрации города Чайковского прошли следственные действия
С утра вход в горадминистрацию заблокировал ОМОН. Рядом дежурили сотрудники ДПС. В связи с тем, что возбуждено уголовное дело, в мэрии проходила следственная проверка.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
С утра вход в горадминистрацию заблокировал ОМОН. Рядом дежурили сотрудники ДПС. В связи с тем, что возбуждено уголовное дело, в мэрии проходила следственная проверка.
Как сообщают «Чайковские новости», всех сотрудников администрации изолировали в отдельном помещении, работники следственного отдела изымают документацию, проводят следственную проверку. Для посетителей вход закрыт.
По информации местных журналистов, уголовное дело, предположительно, связано с нарушениями в сфере земельных отношений.