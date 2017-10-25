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14:00 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодаре в ДТП с пятью машинами пострадал ребенок

В Краснодаре 24 октября произошла массовая авария.

ДТП случилось на перекрестке улиц Ближний Западный Обход и Народной около 8:00.

По предварительным данным, 38-летний водитель Toyota Land Cruiser не уступил дорогу и врезался в Honda Jazz, после этого Toyota изменила траекторию и протаранила Chevrolet Aveo и Peugeot Boxer. После удара Peugeot врезался в Hyundai, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В ДТП пострадал годовалый пассажир Honda, ребенку назначили амбулаторное лечение. Он ехал в детском кресле. Проводится проверка.

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