В калининградском торговом центре оставили пакет с патронами и магазинами от АК-47

Во вторник, 24 октября, в правоохранительные органы поступило сообщение, что на третьем этаже торгового центра на ул. Черняховского неизвестный оставил пакет.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии и полицейские обследовали находку. В пакете оказались десять магазинов от автомата АК-47, снаряжённых пустыми гильзами, а также сетевой провод к телевизору и автомобильная зарядка.