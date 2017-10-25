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15:48 (мск), источник: Клопс.ru

В калининградском торговом центре оставили пакет с патронами и магазинами от АК-47

В Калининграде в торговом центре нашли подозрительный пакет. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

Во вторник, 24 октября, в правоохранительные органы поступило сообщение, что на третьем этаже торгового центра на ул. Черняховского неизвестный оставил пакет.

Взрывотехники ОМОН Росгвардии и полицейские обследовали находку. В пакете оказались десять магазинов от автомата АК-47, снаряжённых пустыми гильзами, а также сетевой провод к телевизору и автомобильная зарядка.

В настоящее время проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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