ШОС: террористы на Ближнем Востоке и в Афганистане готовы к атакам

Источник: Sputnik

В среду в Ташкенте открылось 12-е совещание председателей верховных судов государств-членов ШОС.

Как сообщил Мукашев на совещании, в РАТС ШОС разделяют оценки международных экспертов о том, что главная угроза для современного мира и международной безопасности по-прежнему исходит от террористических организаций, действующих на Ближнем Востоке и в Афганистане.

«Несмотря на понесенные ими значительные потери, они сохраняют свою боеспособность и готовы организовать скоординированные террористические атаки — как внутри, так и за пределами вышеназванных регионов», — сказал замдиректора РАТС, пишет РИА Новости.

«Серьезным вызовом для безопасности стран-членов ШОС является тенденция роста численности различных террористических структур в Афганистане, особенно в северных его районах», — считает Мукашев.

По его мнению, в этих условиях углубление сотрудничества компетентных органов ШОС по совместному противодействию имеющимся и новым вызовам и угрозам со стороны международных террористических организаций является стержнем деятельности РАТС ШОС.