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14:24 (мск), источник: Sputnik

ШОС: террористы на Ближнем Востоке и в Афганистане готовы к атакам

ТАШКЕНТ, 25 окт — Sputnik. Террористические группировки на Ближнем Востоке и в Афганистане, несмотря на понесенные значительные потери, сохраняют боеспособность, заявил в среду заместитель директора исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС Ахат Мукашев.

Источник: Sputnik

В среду в Ташкенте открылось 12-е совещание председателей верховных судов государств-членов ШОС.

Как сообщил Мукашев на совещании, в РАТС ШОС разделяют оценки международных экспертов о том, что главная угроза для современного мира и международной безопасности по-прежнему исходит от террористических организаций, действующих на Ближнем Востоке и в Афганистане.

«Несмотря на понесенные ими значительные потери, они сохраняют свою боеспособность и готовы организовать скоординированные террористические атаки — как внутри, так и за пределами вышеназванных регионов», — сказал замдиректора РАТС, пишет РИА Новости.

«Серьезным вызовом для безопасности стран-членов ШОС является тенденция роста численности различных террористических структур в Афганистане, особенно в северных его районах», — считает Мукашев.

По его мнению, в этих условиях углубление сотрудничества компетентных органов ШОС по совместному противодействию имеющимся и новым вызовам и угрозам со стороны международных террористических организаций является стержнем деятельности РАТС ШОС.

ШОС — международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В июне 2016 года на саммите в Ташкенте были подписаны меморандумы о вступлении в организацию Индии и Пакистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Штаб-квартира РАТС ШОС находится в Ташкенте.

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