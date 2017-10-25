В СКР рассказали о ходе расследования гибели пяти человек на пожаре в Свердловской области

Напомним, трагедия произошла сегодня ночью на улице Сосьвинской. Сгорел одноэтажный жилой дом барачного типа. Предположительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Сейчас на территории сгоревшего дома работают следователи, проводится дополнительный осмотр места происшествия с применением высокотехнологичной криминалистической техники. Также привлечен эксперт испытательной пожарной лаборатории.

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«В рамках расследуемого уголовного дела следователем СКР устанавливаются все обстоятельства жизни семьи, в которой в ходе пожара погибли две девочки и их мама. Устанавливается, все ли необходимые меры профилактического характера были приняты уполномоченными органами в отношении данной семьи, в которой воспитывалось двое малолетних детей. Следователем с целью последующего анализа истребован характеризующий материал в отношении всех погибших. Допрашиваются свидетели, в том числе непосредственные очевидцы произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что по делу проводятся различные экспертизы. Расследование находится на контроле руководства следственного управления СК России по Свердловской области.