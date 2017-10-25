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13:29 (мск), источник: Nur.kz

Куски многоэтажного дома падают на жителей Астаны

Облицовка нового дома отваливается и разлетается по всему двору. Местные жители живут в страхе, что на их голову в любой момент может упасть кусок стены.

Читатель NUR.KZ прислал на редакционный WhatsApp +7 771 718 15 57 фото и видео из Астаны, где куски облицовки отваливаются от стен многоэтажного дома.

«Ташенова 17/1, облицовка падает на машину. Куда смотрят КСК и акимат. Тут дети ходят, взрослые и пожилые люди», — возмущается автор видео.

Также мужчина прислал фотографии с кусками строительного материала, которые упали с высоты во двор жилого дома. Один кусок попал в машину, остальные разбросаны где попало.

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