Куски многоэтажного дома падают на жителей Астаны
Облицовка нового дома отваливается и разлетается по всему двору. Местные жители живут в страхе, что на их голову в любой момент может упасть кусок стены.
Облицовка нового дома отваливается и разлетается по всему двору. Местные жители живут в страхе, что на их голову в любой момент может упасть кусок стены.
Читатель NUR.KZ прислал на редакционный WhatsApp +7 771 718 15 57 фото и видео из Астаны, где куски облицовки отваливаются от стен многоэтажного дома.
«Ташенова 17/1, облицовка падает на машину. Куда смотрят КСК и акимат. Тут дети ходят, взрослые и пожилые люди», — возмущается автор видео.
Также мужчина прислал фотографии с кусками строительного материала, которые упали с высоты во двор жилого дома. Один кусок попал в машину, остальные разбросаны где попало.