В Волгограде за взятку осужден экс-полицейский

По данным следствия, 17 мая 2017 года на пересечении автотрассы «Волгоград-Сызрань» и проселочной дороги, ведущей в село Стрельноширокое Дубовского района, инспектором ДПС был остановлен автомобиль, при осмотре которого в багажном отделении и салоне машины обнаружено около 50 килограммов рыбы, в том числе запрещенной к вылову. Убедившись, что товарно-транспортных документов на груз у водителя нет, полицейский сообщил мужчине, что за содеянное ему грозит административное наказание, при этом сыну правонарушителя, прибывшего на место по просьбе отца, инспектор ДПС сообщил, что готов «закрыть глаза» на незаконную перевозку водных биологических ресурсов, оценив свое бездействие в 30 тысяч рублей. Полученными в тот же день денежными средствами старший лейтенант полиции распорядился по собственному усмотрению.