В Волгограде за взятку осужден экс-полицейский
Бывший правоохранитель попался на 30 тысячах.
Бывший правоохранитель попался на 30 тысячах.
Как сообщили порталу «VOLGOGRADRU» в СУ СК по региону, в Волгограде осужден бывший полицейский, получивший взятку, находясь при исполнении.
По данным следствия, 17 мая 2017 года на пересечении автотрассы «Волгоград-Сызрань» и проселочной дороги, ведущей в село Стрельноширокое Дубовского района, инспектором ДПС был остановлен автомобиль, при осмотре которого в багажном отделении и салоне машины обнаружено около 50 килограммов рыбы, в том числе запрещенной к вылову. Убедившись, что
Факт совершения стражем порядка коррупционного преступления был выявлен оперативными сотрудниками службы собственной безопасности Главного управления МВД России по Волгоградской области.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокуратурой области, направлено в суд. Ожидать вынесения приговора бывший полицейский будет находясь под стражей.