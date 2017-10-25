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16:03 (мск), источник: Новый Калининград

Это беспредел: после дезинфекции школы в Янтарном началась массовая аллергия

В школе Янтарного у учеников младших классов началась аллергия после дезинфекции учебного заведения от вшей. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» рассказала мама одного из учеников Юлия.

Источник: Новый Калининград

По ее словам, в пятницу, 20 октября, после уроков в кабинетах начальных классов была проведена дезинфекция. «У нас проводили обработку от вшей. В понедельник мой ребенок пошел на занятия, но после первого урока позвонил и сообщил, что у него сильно покраснел глаз. Я сказала идти ему домой. Потом выяснилось, что еще одна девочка с такими же симптомами, как у моего ребенка, ушла домой», — заявила Юлия.

Она рассказала, что уже дома ребенок пожаловался на жжение в носу и во рту. «Мы поняли, что происходит что-то странное. К слову, медсестры у нас в школе нет. Кабинет есть, а фельдшера нет. Вот тоже вопрос, как такое может быть? В итоге в школу был вызван врач, который осмотрел учеников, — поделилась Юлия. — Оказалось, что у детей в школе начала развиваться аллергическая реакция».

По ее словам, руководство школы приняло решение отпустить учеников начальной школы домой до четверга, 26 октября. «Завтра мы с другими родителями договорились раньше прийти в школу, чтобы протереть хотя бы парты лишний раз. На самом деле это беспредел», — заключила Юлия.

В свою очередь глава администрации Янтарного Алексей Заливатский в ходе телефонного разговора с корреспондентом «Нового Калининграда» пояснил, что обработка начальных классов от педикулеза была осуществлена по предписанию Санэпиднадзора.

«Там было указано — до 23 октября провести обработку. Была приглашена лицензированная организация, которая провела эту обработку. В понедельник дети вышли в эти классы. Некоторые из них обратились к учителям с жалобами на покраснение глаз, першение в горле. Вызвали педиатра, врачи осмотрели, кому-то дали противоаллергенное лекарство. Мы перестраховались и на всякий случай на два дня перевели детей на дистанционное обучение», — пояснил Заливатский.

По его словам, повторных обращений детей к врачам зафиксировано не было. «Мы провели дополнительно две обработки мыльной водой с содой. На данный момент никаких препятствий к тому, чтобы возобновить уроки в школе, у нас нет, — сказал глава администрации Янтарного. — Насколько я понимаю, после того, как была проведена в школе обработка в пятницу, со стороны организации, проводящей обработку, были неправильно проинструктированы работники школы. Им надо было через три часа после обработки промыть это все и убраться в классах. А по факту это сделали только в субботу, может быть, недостаточно проветрили помещение. Сейчас все вымыто, проветрено».

Также Заливатский разъяснил, по какой причине в школе нет медицинского работника. По его словам, фельдшера нет в учебном учреждении из-за проблем с кадровым составом. «На данный момент, насколько у меня есть информация, школа заключила договор с больницей и в любое время приходит врач. У нас тут расстояние менее километра от школы до больницы. Если там нет необходимости в постоянном режиме находиться медсестре, не вижу я тут какой-то критичной ситуации», — заключил Заливатский.

Отметим, что в среду днем редакция «Нового Калининграда» направила официальный запрос в региональное управление Роспотребнадзора.

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Это беспредел: после дезинфекции школы в Янтарном началась массовая аллергия
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