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15:30 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже поймали серийного вора велосипедов

Он нанес ущерб в 40 тысяч рублей.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже сразу несколько жителей дома на улице Грамши заявили в полицию о том, что у них украли велосипеды. Общий ущерб составил 40 тысяч рублей. Как выяснилось, злоумышленник похищал велосипеды из подъездов дома.

«Под подозрение попал 32-летний. Ориентировку по нему передали полицейским», — рассказали в МВД.

Злоумышленника поймали. В отделе МВД мужчина сообщил, что он воровал двухколесные транспортные средства и продавал их в местах сбыта похищенного.

«Удалось установить причастность воронежца к трем фактам краж», — отметили в МВД.

По фактам краж возбудили уголовное дело (до двух лет тюрьмы).

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