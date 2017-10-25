В Воронеже поймали серийного вора велосипедов

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже сразу несколько жителей дома на улице Грамши заявили в полицию о том, что у них украли велосипеды. Общий ущерб составил 40 тысяч рублей. Как выяснилось, злоумышленник похищал велосипеды из подъездов дома.

«Под подозрение попал 32-летний. Ориентировку по нему передали полицейским», — рассказали в МВД.

Злоумышленника поймали. В отделе МВД мужчина сообщил, что он воровал двухколесные транспортные средства и продавал их в местах сбыта похищенного.

«Удалось установить причастность воронежца к трем фактам краж», — отметили в МВД.