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16:42 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полиция разыскивает без вести пропавшего 24-летнего жителя Иркутского района

Молодой человек уехал из дома 19 октября.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники отдела полиции разыскивают без вести пропавшего жителя поселка Березовый Иркутского района Александра Татарникова. 19 октября 24-летний молодой человек уехал из дома на автомобиле Toyota Vitz с гономером «Х 349 ХУ 38». До настоящего времени его местонахождение не установлено. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Приметы: на вид 20−25 лет, рост 165−170 см, плотное телосложение. Овальное лицо, европейского типа, темные короткие волосы, голубые глаза, прямой нос. Был одет в темно-серый спортивный костюм, темно-синие мокасины из замши.

«Особые приметы: на затылке шрам длиной около 1,5 см», — отметили в ведомстве.

При себе имел сотовый телефон черного цвета и паспорт.

Граждан, что-либо знающих о месте нахождения Александра Татарникова, просят сообщать по телефонам: 8 (3952) 209352, 290085 (дежурная часть ОП № 10 МУ МВД России «Иркутское»), 212626, 216464 или 02.

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