Полиция разыскивает без вести пропавшего 24-летнего жителя Иркутского района

Сотрудники отдела полиции разыскивают без вести пропавшего жителя поселка Березовый Иркутского района Александра Татарникова. 19 октября 24-летний молодой человек уехал из дома на автомобиле Toyota Vitz с гономером «Х 349 ХУ 38». До настоящего времени его местонахождение не установлено. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.