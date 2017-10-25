Полиция разыскивает без вести пропавшего 24-летнего жителя Иркутского района
Молодой человек уехал из дома 19 октября.
Молодой человек уехал из дома 19 октября.
Сотрудники отдела полиции разыскивают без вести пропавшего жителя поселка Березовый Иркутского района Александра Татарникова. 19 октября 24-летний молодой человек уехал из дома на автомобиле Toyota Vitz с гономером «Х 349 ХУ 38». До настоящего времени его местонахождение не установлено. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Приметы: на вид 20−25 лет, рост 165−170 см, плотное телосложение. Овальное лицо, европейского типа, темные короткие волосы, голубые глаза, прямой нос. Был одет в
«Особые приметы: на затылке шрам длиной около 1,5 см», — отметили в ведомстве.
При себе имел сотовый телефон черного цвета и паспорт.
Граждан,