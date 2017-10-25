В Башкирии сын напал на собственную мать из-за пустякового замечания

На днях в одном из многоквартирных домов Стерлитамака разыгралась настоящая драма: в больницу привезли женщину, на которую напал собственный сын. Как позже призналась пострадавшая, ее 20-летний сын нередко выпивает дома с друзьями, вот и в этот раз все началось с шумного застолья. Когда мать сделала замечание, что стоит вести себя тише, сын выкрутил руки матери, и та потеряла сознание.