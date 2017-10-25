У жителя города Купчинь обнаружили в доме 300 патронов, две гранаты и наркотики
Более 300 патронов, две гранаты и наркотики обнаружили полицейские в доме жителя города Купчинь Единецкого района.
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Более 300 патронов, две гранаты и наркотики обнаружили полицейские в доме жителя города Купчинь Единецкого района.
Мужчина сообщил, что нашел боеприпасы и психотропные вещества в лесу. Ранее он уже был судим за распространение наркотиков.
Полиция открыла два уголовных дела. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.