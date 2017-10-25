Челябинка с подельником ограбила комбинат на 1,2 млн рублей
Криминальная пара «увела» с предприятия 4 тонны цветного металла.
Криминальная пара «увела» с предприятия 4 тонны цветного металла.
В Челябинске задержали местную жительницу с подельником, которые стащили с комбината в Калининском районе 4 тонны цветного металла, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
Ущерб, причиненный предприятию, составил около 1,2 млн рублей. В ходе
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Криминальному дуэту грозит до 10 лет лишения свободы. Имущество вернули на комбинат.