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14:09 (мск), источник: dostup1.ru

Челябинка с подельником ограбила комбинат на 1,2 млн рублей

Криминальная пара «увела» с предприятия 4 тонны цветного металла.

В Челябинске задержали местную жительницу с подельником, которые стащили с комбината в Калининском районе 4 тонны цветного металла, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Ущерб, причиненный предприятию, составил около 1,2 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали грабителей. Ими оказались работающая на данном комбинате ранее судимая 53-летняя женщина, и ее знакомый, 34-летний мужчина. Обоих в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации выдворили в изолятор временного содержания.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Криминальному дуэту грозит до 10 лет лишения свободы. Имущество вернули на комбинат.

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