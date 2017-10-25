Челябинка с подельником ограбила комбинат на 1,2 млн рублей

В Челябинске задержали местную жительницу с подельником, которые стащили с комбината в Калининском районе 4 тонны цветного металла, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.

Ущерб, причиненный предприятию, составил около 1,2 млн рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали грабителей. Ими оказались работающая на данном комбинате ранее судимая 53-летняя женщина, и ее знакомый, 34-летний мужчина. Обоих в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации выдворили в изолятор временного содержания.