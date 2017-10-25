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14:11 (мск), источник: NewsKo

Бойцы ОМОНа заблокировали вход в здание Чайковской горадминистрации

Сегодня утром ОМОН заблокировал вход в здание администрации Чайковского.

Всех сотрудников администрации изолировали в отдельном помещении, работники следственного отдела изымали документацию.

В чайковском следственном отделе подтвердили, что действительно возбуждено уголовное дело, в горадминистрации проводится следственная проверка. Более подробная информация будет предоставлена позднее, пишут «Чайковские новости».

Из неофициальных источников стало известно, что предположительно уголовное дело возбуждено в связи с нарушениями в сфере земельных отношений. Ранее из Чайковской городской прокуратуры была получена официальная информация о том, что ведомством выявлены нарушения при предоставлении в собственность земельных участков членам дачного кооператива «Рассвет».

В ходе проверки установлено, что в июне 2017 года администрация Чайковского городского поселения, в нарушение закона без проведения торгов, передала в собственность трем членам дачного кооператива «Рассвет», не являющимся жителям города Чайковский, 150 земельных участков общей площадью более 16 га за льготную плату в размере 1,5% от кадастровой стоимости.

Как отметили в надзорном органе, предоставление земельных участков проведено безосновательно, с применением льготного порядка и в обход установленной на то процедуры, без соблюдения требований закона и без надлежащего учёта нуждающихся в этом граждан.

По результатам проверки Чайковской городской прокуратурой в адрес администрации Чайковского городского поселения внесено представление с требованием принять меры к расторжению заключенных в нарушение закона договоров купли-продажи земельных участков с членами дачного кооператива «Рассвет», привлечь к дисциплинарной ответственности всех должностных лиц, виновных в допущенных нарушениях.

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