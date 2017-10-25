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14:14 (мск), источник: Новости Перми

В Перми на улице Революции автобус попал в ДТП

Сегодня днем пассажирский автобус № 4 врезался в опору электропередач на улице Революции. Предварительно, есть пострадавшие.

Как сообщили очевидцы в социальных сетях, авария произошла около 14:33. По неизвестным причинам водитель автобуса допустил наезд на столб.

По информации свидетелей, в ДТП пострадали две женщины. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи.

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