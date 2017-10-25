В Перми на улице Революции автобус попал в ДТП
Сегодня днем пассажирский автобус № 4 врезался в опору электропередач на улице Революции. Предварительно, есть пострадавшие.
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Сегодня днем пассажирский автобус № 4 врезался в опору электропередач на улице Революции. Предварительно, есть пострадавшие.
Как сообщили очевидцы в социальных сетях, авария произошла около 14:33. По неизвестным причинам водитель автобуса допустил наезд на столб.
По информации свидетелей, в ДТП пострадали две женщины. На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи.