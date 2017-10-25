Лжецелительница похитила у казанской пенсионерки 100 тысяч рублей

Накануне в полицию поступило заявление от 80-летней женщины. Она поведала, что на остановке транспорта к ней подошла незнакомка и, заведя беседу, расспросила женщину о ее здоровье. Пенсионерка рассказала о больных ногах, а собеседница убедила ее в том, что во всем виноваты порча и сглаз. Затем к аферистке подошла вторая злоумышленница и поблагодарила ее якобы за избавление от недуга.

Вскоре пенсионерка согласилась на проведение ритуала. Мошенница потребовала, чтобы та принесла все имеющиеся дома сбережения, поскольку они оказывают негативное влияние на здоровье женщины. Они встретились в условленное время и пенсионерка передала аферистке 100 тысяч рублей. Аферистка убрала деньги в пакет, провела над ними ряд манипуляций и вернула его пенсионерке. Она предупредила женщину о том, что деньги следует убрать под подушку, ими можно будет воспользоваться только через несколько дней. Дома пенсионерка обнаружила внутри стопку нарезанной бумаги.