В Самаре из-за порыва трубы без тепла остались 29 домов и семь соцобъектов

Источник: РИА "Новости"

В среду, 25 октября, в 12:15, в Железнодорожном районе Самары на Комсомольской площади 2/3, обнаружено повреждение трубопровода теплоснабжения диаметром 400 мм, сообщает главное управление МЧС России по Самарской области.

В результате коммунальной аварии без теплоснабжения остались потребители 29 жилых домов с населением 3064 человека и семь социально-значимых объектов — четыре поликлиники, детский сад, школа и колледж.

На месте коммунальной аварии работает ремонтно-восстановительная бригада ОАО «ПТС» в составе 12 человек, девять единиц техники. Специалисты обеспечены всей необходимой спецтехникой и инструментом. Планируется замена участка трубы длиной 3,5 метров.

По информации ОАО «ПТС», по состоянию на 14:25, завершены земляные работы, начат демонтаж поврежденного фрагмента трубы. В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы к 19:00 сегодня, 25 октября.