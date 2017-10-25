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14:22 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре из-за порыва трубы без тепла остались 29 домов и семь соцобъектов

На месте коммунальной аварии работает ремонтно-восстановительная бригада.

Источник: РИА "Новости"

В среду, 25 октября, в 12:15, в Железнодорожном районе Самары на Комсомольской площади 2/3, обнаружено повреждение трубопровода теплоснабжения диаметром 400 мм, сообщает главное управление МЧС России по Самарской области.

В результате коммунальной аварии без теплоснабжения остались потребители 29 жилых домов с населением 3064 человека и семь социально-значимых объектов — четыре поликлиники, детский сад, школа и колледж.

На месте коммунальной аварии работает ремонтно-восстановительная бригада ОАО «ПТС» в составе 12 человек, девять единиц техники. Специалисты обеспечены всей необходимой спецтехникой и инструментом. Планируется замена участка трубы длиной 3,5 метров.

По информации ОАО «ПТС», по состоянию на 14:25, завершены земляные работы, начат демонтаж поврежденного фрагмента трубы. В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы к 19:00 сегодня, 25 октября.

Температура наружного воздуха в Самаре -1С°.

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