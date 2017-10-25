В Самаре из-за порыва трубы без тепла остались 29 домов и семь соцобъектов
На месте коммунальной аварии работает
На месте коммунальной аварии работает
В среду, 25 октября, в 12:15, в Железнодорожном районе Самары на Комсомольской площади 2/3, обнаружено повреждение трубопровода теплоснабжения диаметром 400 мм, сообщает главное управление МЧС России по Самарской области.
В результате коммунальной аварии без теплоснабжения остались потребители 29 жилых домов с населением 3064 человека и семь
На месте коммунальной аварии работает
По информации ОАО «ПТС», по состоянию на 14:25, завершены земляные работы, начат демонтаж поврежденного фрагмента трубы. В планах теплоэнергетиков завершить основные ремонтные работы к 19:00 сегодня, 25 октября.
Температура наружного воздуха в Самаре -1С°.