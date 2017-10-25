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16:01 (мск), источник: Volga News

В Тольятти задержали мужчину, которого более девяти лет разыскивали правоохранители соседнего государства

Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти мужчину, которого разыскивали правоохранители одного из соседних государств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

На ул. Громовой экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, попытавшегося скрыться при виде служебного автомобиля.

Пешехода остановили. Как выяснилось, 27-летний мужчина более девяти лет находился в федеральном розыске — его искали представители правоохранительных органов соседнего государства.

Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного полицейским.

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