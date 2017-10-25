В Тольятти задержали мужчину, которого более девяти лет разыскивали правоохранители соседнего государства
Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти мужчину, которого разыскивали правоохранители одного из соседних государств, сообщает
Сотрудники Росгвардии задержали в Тольятти мужчину, которого разыскивали правоохранители одного из соседних государств, сообщает
На ул. Громовой экипаж вневедомственной охраны обратил внимание на мужчину, попытавшегося скрыться при виде служебного автомобиля.
Пешехода остановили. Как выяснилось, 27-летний мужчина более девяти лет находился в федеральном розыске — его искали представители правоохранительных органов соседнего государства.
Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного полицейским.